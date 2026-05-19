Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Madame Yvette DUCRET née TABARY

Publié le 19 Mai 2026 à 07h29

 FARGES-LÈS-CHALON


Annie DUCRET,
sa fille ;
Michèle et Yves BELLOT,
sa fille et son gendre ;
David et Elodie, Stéphane et Sarah, Julien et Laura, Mélanie et Christophe,
ses petits-enfants ;
ses 9 arrière-petits enfants ;
Colette et Daniel LOISY, Christian COULON,
sa sœur et ses beaux-frères ;
ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette DUCRET née TABARY
survenu le samedi 16 mai 2026, à l'âge de 92 ans.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 21 mai, à 15 heures, en l'église de Farges-lès-Chalon.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'EHPAD Les Amaltides de Châtenoy le Royal.