AVIS DE DECES - Madame Yvette DUCRET née TABARY

FARGES-LÈS-CHALON



Annie DUCRET,

sa fille ;

Michèle et Yves BELLOT,

sa fille et son gendre ;

David et Elodie, Stéphane et Sarah, Julien et Laura, Mélanie et Christophe,

ses petits-enfants ;

ses 9 arrière-petits enfants ;

Colette et Daniel LOISY, Christian COULON,

sa sœur et ses beaux-frères ;

ses neveux et nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Yvette DUCRET née TABARY

survenu le samedi 16 mai 2026, à l'âge de 92 ans.

Les obsèques seront célébrées le jeudi 21 mai, à 15 heures, en l'église de Farges-lès-Chalon.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'EHPAD Les Amaltides de Châtenoy le Royal.