AVIS DE DECES - Monsieur François DURÉAULT

MOROGES



Madame Noëlle DURÉAULT,

son épouse ;

Emilie, Frédéric, ses enfants ;

Elizabeth, sa sœur, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François DURÉAULT

survenu le vendredi 15 mai 2026, à l'âge de 79 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 22 mai, à 14h30, en l'église de Moroges.

Pas de plaques.

La famille remercie le personnel du centre hospitalier William Morey pour son accompagnement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.