Côte chalonnnaise

AVIS DE DECES - Monsieur François DURÉAULT

Publié le 19 Mai 2026 à 07h30

 MOROGES


Madame Noëlle DURÉAULT, 
son épouse ;
Emilie, Frédéric, ses enfants ;
Elizabeth, sa sœur, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François DURÉAULT
survenu le vendredi 15 mai 2026, à l'âge de 79 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 22 mai, à 14h30, en l'église de Moroges.
Pas de plaques.

La famille remercie le personnel du centre hospitalier William Morey pour son accompagnement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.