Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Monsieur Louis MANSOT

Publié le 19 Mai 2026 à 07h31

 FNACA CHALON NORD


Les membres du comité,

ont le regret de vous faire part du décès de leur adhérent et ami

Monsieur Louis MANSOT
Ses obsèques auront lieu le mercredi 20 mai 2026 à 13h30 à la salle de cérémonie Guillon 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.