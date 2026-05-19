AVIS DE DECES - Monsieur Louis MANSOT

FNACA CHALON NORD



Les membres du comité,

ont le regret de vous faire part du décès de leur adhérent et ami

Monsieur Louis MANSOT

Ses obsèques auront lieu le mercredi 20 mai 2026 à 13h30 à la salle de cérémonie Guillon 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.