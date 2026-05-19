AVIS DE DECES - Madame Claudette PETIOT-BOUCHER

SAINT-RÉMY - AUXERRE - CHALON-SUR-SAÔNE - MONTCEAU-LES-MINES - GERGY



Isabelle, Dominique,

Laurence, Anne, Ghislaine,

ses enfants,

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants,

sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claudette PETIOT-BOUCHER

survenu le samedi 16 mai 2026, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 21 mai,

à 14h30, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy (71100).

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie les personnels médicaux soignants et aidants pour leurs suivi et accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Bernard

décédé en 2012.