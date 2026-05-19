Saint-Rémy

AVIS DE DECES - Madame Claudette PETIOT-BOUCHER

Publié le 19 Mai 2026 à 07h32

SAINT-RÉMY - AUXERRE - CHALON-SUR-SAÔNE - MONTCEAU-LES-MINES - GERGY


Isabelle, Dominique,
Laurence, Anne, Ghislaine,
ses enfants, 
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants, 
sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claudette PETIOT-BOUCHER
survenu le samedi 16 mai 2026, à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 21 mai, 
à 14h30, en l'église Sainte-Thérèse à Saint-Rémy (71100). 
Fleurs naturelles uniquement. 
La famille remercie les personnels médicaux soignants et aidants pour leurs suivi et accompagnement. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux

Bernard
décédé en 2012.