Nord de l'agglomération
AVIS DE DECES - Monsieur Laurent BARRAULT
Publié le 19 Mai 2026 à 07h34
CHARNAY-LÈS-CHALON
Patricia, son épouse,
Clément, Louis, ses loulous,
Malvina, sa belle-fille,
Bernadette, sa maman et Guy,
Sylvie, sa sœur et Gérald,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines,
toute sa grande famille et ses nombreux amis,
ont l'immense douleur de vous faire part du décès de
Monsieur Laurent BARRAULT
survenu le dimanche 17 mai 2026, à l'âge de 51 ans.
La cérémonie civile aura lieu le samedi 23 mai, à 11 heures au Crématorium de Crissey.
Laurent repose à la chambre funéraire de Verdun-Ciel.
Ni fleurs ni plaques.
Une urne sera mise à votre disposition pour recueillir vos dons en faveur de la recherche contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
La famille rappelle à votre souvenir, son papa,
André
décédé le 24 mars 2014.
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