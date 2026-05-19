La location fluviale séduit de plus en plus ... en quête d'une déconnection numérique

La fatigue numérique pèse de plus en plus sur chacun de nous. La vraie question n’est plus “où partir ?”, mais plutôt : « comment décrocher ? » Sur l’eau, la réponse est simple : on ralentit, on déconnecte, on respire… et on se repose vraiment ! Découverte de la location fluviale, un format de vacances qui connait un succès exponentiel.

Déconnexion totale : un luxe devenu essentiel

Notifications incessantes, sollicitations permanentes, dépendance aux écrans…Aujourd’hui, déconnecter n’est plus un choix, c’est un besoin. Accessible pour tous et sans permis, le bateau fluvial offre une parenthèse immédiate hors du temps : pas de Wi-Fi imposé, zéro urgence, juste l’eau, les paysages, le temps qui ralentit… et les conversations qui reviennent. Naviguer, cuisiner ensemble, accoster dans un village, partager un dîner au coucher du soleil…

En bateau, le téléphone perd naturellement sa place. Et c’est là que l’expérience devient unique : on redécouvre le silence, on se reconnecte aux autres, on profite vraiment du moment. Une parenthèse simple, mais rare.

Montrer l’exemple, recréer du lien…

Les spécialistes le confirment : la déconnexion est contagieuse… dans le bon sens. Quand les parents lâchent leur téléphone, les enfants suivent. Quand les amis jouent le jeu, l’ambiance change. La location fluviale devient alors plus qu’un séjour et offre une expérience collective de reconnexion.

Une échappée idéale pour les week-ends et les vacances

Accessible sans permis, sur l’ensemble du territoire, la navigation fluviale coche toutes les cases : parfaite pour un week-end prolongé, idéale pour les ponts de mai, ressourçante pour les vacances d’été. Ce mode de voyage séduit par sa liberté, mais aussi par sa capacité à proposer une expérience différente, au plus près des territoires, de leur patrimoine et de leur gastronomie.

Un engouement confirmé par les chiffres

Le dynamisme du secteur illustre cet intérêt croissant pour des vacances plus lentes et plus immersives :

• 8 500 km de voies navigables en France

• 120 000 passagers chaque année

• Une activité accessible sans permis bateau

• Un tarif moyen compris entre 250 et 400 € par personne et par semaine

• Une destination qui séduit un large public

• Une transition énergétique en marche, avec 1 200 bornes de recharge électrique

déployées sur les quais et une flotte en grande partie alimentée par du

biocarburant HVO pour une navigation plus responsable.

« Une réponse concrète au besoin de ralentir »

« La location fluviale répond pleinement aux nouvelles attentes des vacanciers : prendre le temps, se reconnecter à l’essentiel et partager des moments simples. C’est une forme de tourisme qui s’inscrit dans une recherche de sens et d’équilibre », souligne la Fédération des Industries Nautiques.

La Fédération des Industries Nautiques regroupe les professionnels du secteur qui offrent un nouveau tourisme vert : accessible, durable et ancré dans les territoires, offrant une autre manière de découvrir la France.