Société
La location fluviale séduit de plus en plus ... en quête d'une déconnection numérique
Publié le 19 Mai 2026 à 09h06
La fatigue numérique pèse de plus en plus sur chacun de nous. La vraie question n’est
plus “où partir ?”, mais plutôt : « comment décrocher ? » Sur l’eau, la réponse est simple
: on ralentit, on déconnecte, on respire… et on se repose vraiment ! Découverte de la
location fluviale, un format de vacances qui connait un succès exponentiel.
Déconnexion totale : un luxe devenu essentiel
Notifications incessantes, sollicitations permanentes, dépendance aux écrans…Aujourd’hui, déconnecter n’est plus un choix, c’est un besoin. Accessible pour tous et sans permis, le bateau fluvial offre une parenthèse immédiate hors du temps : pas de Wi-Fi imposé, zéro urgence, juste l’eau, les paysages, le temps qui ralentit… et les conversations qui reviennent. Naviguer, cuisiner ensemble, accoster dans un village, partager un dîner au coucher du soleil…
En bateau, le téléphone perd naturellement sa place. Et c’est là que l’expérience devient unique : on redécouvre le silence, on se reconnecte aux autres, on profite vraiment du moment. Une parenthèse simple, mais rare.
Montrer l’exemple, recréer du lien…
Les spécialistes le confirment : la déconnexion est contagieuse… dans le bon sens. Quand les parents lâchent leur téléphone, les enfants suivent. Quand les amis jouent le jeu, l’ambiance change. La location fluviale devient alors plus qu’un séjour et offre une expérience collective de reconnexion.
Une échappée idéale pour les week-ends et les vacances
Accessible sans permis, sur l’ensemble du territoire, la navigation fluviale coche toutes les cases : parfaite pour un week-end prolongé, idéale pour les ponts de mai, ressourçante pour les vacances d’été. Ce mode de voyage séduit par sa liberté, mais aussi par sa capacité à proposer une expérience différente, au plus près des territoires, de leur patrimoine et de leur gastronomie.
Un engouement confirmé par les chiffres
Le dynamisme du secteur illustre cet intérêt croissant pour des vacances plus lentes et plus immersives :
• 8 500 km de voies navigables en France
• 120 000 passagers chaque année
• Une activité accessible sans permis bateau
• Un tarif moyen compris entre 250 et 400 € par personne et par semaine
• Une destination qui séduit un large public
• Une transition énergétique en marche, avec 1 200 bornes de recharge électrique
déployées sur les quais et une flotte en grande partie alimentée par du
biocarburant HVO pour une navigation plus responsable.
« Une réponse concrète au besoin de ralentir »
« La location fluviale répond pleinement aux nouvelles attentes des vacanciers : prendre le temps, se reconnecter à l’essentiel et partager des moments simples. C’est une forme de tourisme qui s’inscrit dans une recherche de sens et d’équilibre », souligne la Fédération des Industries Nautiques.
La Fédération des Industries Nautiques regroupe les professionnels du secteur qui offrent un nouveau tourisme vert : accessible, durable et ancré dans les territoires, offrant une autre manière de découvrir la France.
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône