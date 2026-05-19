AVIS DE DECES - Madame Conceição VELEZ née CAEIRO

Chalon-sur-Saône, São-Romão (Portugal)



Conceição VELEZ

Née CAEIRO



Nous a quittés à l'âge de 79 ans.

Joaquim VELEZ, son époux ;

Silvia, sa fille ;

Ewan, son petit-fils chéri ;

et toute la famille,

Vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage

Mercredi 27 mai 2026 à 10h00 en l'église de Saint-Jean-Des-Vignes

Pas de plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



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