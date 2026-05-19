Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Conceição VELEZ née CAEIRO

Publié le 19 Mai 2026 à 16h00

Chalon-sur-Saône, São-Romão (Portugal)


Conceição VELEZ
Née CAEIRO


Nous a quittés à l'âge de 79 ans.
Joaquim VELEZ, son époux ;
Silvia, sa fille ;
Ewan, son petit-fils chéri ;
et toute la famille,
Vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage

Mercredi 27 mai 2026 à 10h00 en l'église de Saint-Jean-Des-Vignes
Pas de plaques.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.


PF ROC-ECLERC - 71100 SAINT-REMY
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