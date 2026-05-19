Trois concerts pour le Choeur Opus 71 qui interprète «  Le Requiem de Verdi »

Vendredi 29 mai à Beaune; samedi 30 mai à Chalon sur Saône et dimanche 31 mai à Tournus, le Choeur chalonnais Opus 71 interprète « La Messa da Requiem » de Giuseppe Verdi, plus communément appelée le Requiem de Verdi. Une messe funèbre pour solistes, double choeur et orchestre, créée le 22 mai 1874.

Cette œuvre est profondément marquée par le deuil : celui d’un père spirituel, Gioachino Rossini, et surtout celui d’un ami proche, le poète Alessandro Manzoni. Verdi compose cette messe à partir de qui il est et de l’univers musical qu’il porte en lui : avant tout celui de l’opéra. Le Requiem de Verdi ressemble par de nombreux aspects à un opéra et présente de grands contrastes destinés à émouvoir le public : c'est une œuvre originale, puissante, parfois sombre, parfois lumineuse.

Les interprètes

Le chœur Opus 71, accompagné de quatre solistes et d'un orchestre composé de musiciens venant de Chalon sur Saône, Mâcon et Dijon, dirigés par Christian Garneret

Soprano : Anna Hattermann

Alto : Olga Kreps

Ténor : Rémy Poulakis

Basse : Auguste Truel

Les horaires et tarifs

Vendredi 29 mai 2026 à 20h, Basilique Notre Dame à Beaune

Samedi 30 mai 2026 à 20h, église Saint-Cosme à Chalon sur Saône

Dimanche 31 mai 2026 à 17h, Abbaye Saint-Philibert à Tournus

Tarif 20€, Réduit 10€, gratuit pour -16ans

Renseignements : 06 03 55 85 78

JCR