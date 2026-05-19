Agglomération chalonnaise
Trois concerts pour le Choeur Opus 71 qui interprète « Le Requiem de Verdi »
Publié le 19 Mai 2026 à 16h11 , mise à jour le 24 Mai 2026 à 10h21
Vendredi 29 mai à Beaune; samedi 30 mai à Chalon sur Saône et dimanche 31 mai à Tournus, le Choeur chalonnais Opus 71 interprète « La Messa da Requiem » de Giuseppe Verdi, plus communément appelée le Requiem de Verdi. Une messe funèbre pour solistes, double choeur et orchestre, créée le 22 mai 1874.
Cette œuvre est profondément marquée par le deuil : celui d’un père spirituel, Gioachino Rossini, et surtout celui d’un ami proche, le poète Alessandro Manzoni. Verdi compose cette messe à partir de qui il est et de l’univers musical qu’il porte en lui : avant tout celui de l’opéra. Le Requiem de Verdi ressemble par de nombreux aspects à un opéra et présente de grands contrastes destinés à émouvoir le public : c'est une œuvre originale, puissante, parfois sombre, parfois lumineuse.
Les interprètes
Le chœur Opus 71, accompagné de quatre solistes et d'un orchestre composé de musiciens venant de Chalon sur Saône, Mâcon et Dijon, dirigés par Christian Garneret
Soprano : Anna Hattermann
Alto : Olga Kreps
Ténor : Rémy Poulakis
Basse : Auguste Truel
Les horaires et tarifs
Vendredi 29 mai 2026 à 20h, Basilique Notre Dame à Beaune
Samedi 30 mai 2026 à 20h, église Saint-Cosme à Chalon sur Saône
Dimanche 31 mai 2026 à 17h, Abbaye Saint-Philibert à Tournus
Tarif 20€, Réduit 10€, gratuit pour -16ans
Renseignements : 06 03 55 85 78
JCR
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