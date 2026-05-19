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Soupçon de détournement de fonds publics : Édouard Philippe visé par une enquête

Publié le 19 Mai 2026 à 19h16

Un juge d’instruction va enquêter sur Édouard Philippe pour des faits présumés de détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d’intérêt et concussion (malversation d’un fonctionnaire) au Havre, ville dont il est maire, a indiqué mardi 19 mai le Parquet national financier (PNF)

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