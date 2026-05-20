Marie-Hélène Salmon en dédicace les 22 et 23 mai à la FNAC de Chalon sur Saône.

"Ma vie extraordinaire de jeune femme ordinaire" vous transportera à travers le périple chaotique, fait de survie et de courage qui a mené sa mère de 1940 à 1950 bien plus loin qu’elle ne l’aurait imaginé.

Après son passage à Montceau-les-Mines, Marie-Hélène Salmon sera à la FNAC de Chalon sur Saône vendredi 22 et samedi 23 mai de 14h30 à 17h00. Elle accueillera les chalonnais pour une rencontre dédicace où elle présentera son ouvrage sur une période de la vie de sa mère : de ce jour de 1940 où la vie de cette jeune femme de 18 ans a basculé avec 2 heures pour faire ses valises et quitter Charleville Mézières afin de fuir devant l’armée allemande jusqu’à son retour de Colombie en 1950.

Un ouvrage à découvrir

"Ma vie extraordinaire de jeune femme ordinaire" de Marie-Hélène Salmon - Autoédition sept 2025.

Rencontre et dédicace en présence de l’auteure

Vendredi 22 et samedi 23 mai de 14h30 à 17h00, FNAC Chalon sur Saône

C.Cléaux