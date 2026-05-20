Sport
Le Billard Club Chalonnais honore Eric SOLER, Champion de France Libre Nationale 2
Publié le 20 Mai 2026 à 10h00
Ce week-end, le Billard Club Chalonnais avait décidé de mettre à l’honneur Eric SOLER, Champion de France à la Libre en Nationale 2.
Un évènement qui se déroulait en présence de Monsieur Gilles PLATRET, maire de Chalon/saône, Jean Yves MAZUE, Adjoint en charge des sports, Jean Luc DURAND, Vice-Président délégué de l’OMS de Chalon/saône ainsi que Magalie RICHARD, représentante et secrétaire de la Ligue de Billard de Bourgogne Franche Comté.
Le Président du Billard Club Chalonnais a remercié les sociétaires d’avoir répondu à l’invitation pour fêter le titre de Champion de France de notre Chalonnais Eric SOLER. Un évènement exceptionnel puisque c’est la 4ème fois que le Billard Club Chalonnais enregistre dans ses rangs un Champion de France. Par le passé, dans l’ordre chronologique, Georges BADEY, puis Fabien CAMBERLIN, et enfin Teddy CHOUIT (en plus d’avoir été champion d’Europe) ont été sacrés avant Eric.
Il a exprimé sa gratitude à Monsieur le Maire de Chalon/saône, accompagné de ses adjoints, le représentant de l’OMS, et la secrétaire de la Ligue de Billard de Bourgogne Franche Comté d’avoir accepté l’invitation et d’être toujours à nos côtés pour des besoins matériels, des conseils utiles pour que l’association continue à exister.
Au nom de l’O.M.S, Jean Luc DURAND affirmait que l’O.M.S sera toujours là pour soutenir et accompagner le Club et exprimait son contentement d’être présent au Club pour honorer la consécration d’Eric SOLER .
Monsieur Gilles PLATRET, maire de la Ville de Chalon/saône, félicite le récent Champion de Bourgogne et de Franche-Comté, Eric Soler a confirmé sa parfaite maîtrise en remportant le titre de Champion de France à la Libre Nationale 2 ! La compétition s’est déroulée fin mars à Dijon et réunissait les 16 meilleurs joueurs de France. La discipline « à la libre » est l’une des formes les plus techniques du billard français. Elle exige des joueurs une maîtrise parfaite des trajectoires, des effets et des enchaînements, dans une recherche constante de régularité et d’efficacité. Une maîtrise qui s'acquiert avec le temps et beaucoup de patience, Eric Soler ayant avoué lors de la réception qui lui a été organisée ce jeudi qu'il attendait ce titre depuis… 30 ans !
Un grand bravo à lui
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