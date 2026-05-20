Agglomération chalonnaise
Education : Le lycée, le CFA et le CFP St Charles ouvrent leurs portes vendredi 22 mai
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 20 Mai 2026 à 18h25
Les Portes Ouvertes du Lycée Saint Charles, du Centre de Formation Professionnelle et du Centre de Formation des Apprentis de Chalon-sur-Saône, vont se dérouler le vendredi 22 mai 2026 de 17h à 20h. L'occasion parfaite de visiter les différents établissements, découvrir toutes les formations généralistes et professionnelles et de rencontrer les équipes pédagogiques.
Une offre de formation qui se développe toujours plus chaque année
Au fil des années, le groupe St Charles développe son offre de formation. A la rentrée 2026 un nouveau Bachelor en alternance spécialisé en assurance et banque (CCAB) sera proposé par le CFA situé au 3 rue Général Giraud.
Un projet d'ouverture est également en cours concernant un BTS Tourisme afin de former les futurs conseillers en séjour, conseillers en voyage, chefs de produit touristique, animateurs, guides, agents réceptifs...
Les autres formations post-bac dispensées au sein du groupe St Charles de Chalon-sur-Saône :
BTS ESF : Economie Sociale Familiale (sous statut scolaire ou en alternance)
BTS MCO : Management Commercial Opérationnel (sous statut scolaire ou en alternance)
BTS MECP : Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie
BTS NDRC : Négociation Digitalisation de la Relation Client
BTS MECP : Métiers de l'Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie sous statut scolaire
Bachelor CAC : Chargée d'Affaires Commerciales
Les formations du "Centre de Formation Professionnelle" :
CAP AEPE en 1 an : Accompagnement Educatif Petite Enfance
VAE IFAS : Accompagnement au dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience Aide-Soignante
DEAS IFAS : Diplôme d'Etat d'Aide Soignante
Les formations au lycée professionnel :
CAP AEPE
CAP Esthétique
Bac Pro AEPA
Bac Pro ASSP
Bac Pro Esthétique
Bac Pro MCV
Les formation du lycée général et technologique :
Bac général
Bac STMG
Bac ST2S
Les équipes pédagogique seront présents dans les 2 établissements (rue du Pont de Fer et rue du Général Giraud) ce vendredi entre 17h et 20 h.
Informations complémentaires :
Secrétariat lycée rue du Pont de fer : 03 85 45 80 70
Secrétariat rue Général Giraud : 03 85 45 83 35
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