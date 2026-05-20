Education : Le lycée, le CFA et le CFP St Charles ouvrent leurs portes vendredi 22 mai

Les Portes Ouvertes du Lycée Saint Charles, du Centre de Formation Professionnelle et du Centre de Formation des Apprentis de Chalon-sur-Saône, vont se dérouler le vendredi 22 mai 2026 de 17h à 20h. L'occasion parfaite de visiter les différents établissements, découvrir toutes les formations généralistes et professionnelles et de rencontrer les équipes pédagogiques.

Une offre de formation qui se développe toujours plus chaque année

Au fil des années, le groupe St Charles développe son offre de formation. A la rentrée 2026 un nouveau Bachelor en alternance spécialisé en assurance et banque (CCAB) sera proposé par le CFA situé au 3 rue Général Giraud.

Un projet d'ouverture est également en cours concernant un BTS Tourisme afin de former les futurs conseillers en séjour, conseillers en voyage, chefs de produit touristique, animateurs, guides, agents réceptifs...

Les autres formations post-bac dispensées au sein du groupe St Charles de Chalon-sur-Saône :

BTS ESF : Economie Sociale Familiale (sous statut scolaire ou en alternance)

BTS MCO : Management Commercial Opérationnel (sous statut scolaire ou en alternance)

BTS MECP : Métiers de l'Esthétique Cosmétique Parfumerie

BTS NDRC : Négociation Digitalisation de la Relation Client

BTS MECP : Métiers de l'Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie sous statut scolaire

Bachelor CAC : Chargée d'Affaires Commerciales

Les formations du "Centre de Formation Professionnelle" :

CAP AEPE en 1 an : Accompagnement Educatif Petite Enfance

VAE IFAS : Accompagnement au dispositif de Validation des Acquis de l'Expérience Aide-Soignante

DEAS IFAS : Diplôme d'Etat d'Aide Soignante

Les formations au lycée professionnel :

CAP AEPE

CAP Esthétique

Bac Pro AEPA

Bac Pro ASSP

Bac Pro Esthétique

Bac Pro MCV

Les formation du lycée général et technologique :

Bac général

Bac STMG

Bac ST2S

Les équipes pédagogique seront présents dans les 2 établissements (rue du Pont de Fer et rue du Général Giraud) ce vendredi entre 17h et 20 h.

Informations complémentaires :

www.lycee-saintcharles71.fr

Secrétariat lycée rue du Pont de fer : 03 85 45 80 70

Secrétariat rue Général Giraud : 03 85 45 83 35