Saint-Marcel

Festi’Parc : rendez vous les 2 et 9 juin au parc de l’Orange Bleue

Par Amandine Cerrone

Publié le 20 Mai 2026 à 16h09

Festi’Parc : rendez vous les 2 et 9 juin au parc de l’Orange Bleue

La municipalité de Saint Marcel vous donne rendez-vous les 2 et 9 juin pour son Festi’parc.

Animations en famille de 16h30 À 18h30

Accès libre 