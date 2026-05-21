Mercurey

AVIS DE DECES - Monsieur Michel CADIERGUE

Publié le 21 Mai 2026 à 07h29

 MERCUREY


Mimi CADIERGUE son épouse,
ses 5 enfants et leurs conjoints, 
ses 10 petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel CADIERGUE
survenu le mardi 19 mai 2026, 
à l'âge de 90 ans.


La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 29 mai, 
à 11 heures, en l'église de Touches à Mercurey.
La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Notre-Dame de Marloux . 
Michel repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy . 
Cet avis tient lieu de faire-part.