AVIS DE DECES - Monsieur Michel CADIERGUE

MERCUREY



Mimi CADIERGUE son épouse,

ses 5 enfants et leurs conjoints,

ses 10 petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel CADIERGUE

survenu le mardi 19 mai 2026,

à l'âge de 90 ans.



La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 29 mai,

à 11 heures, en l'église de Touches à Mercurey.

La famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Notre-Dame de Marloux .

Michel repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy .

Cet avis tient lieu de faire-part.