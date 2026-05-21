AVIS DE DECES - Monsieur José CAEIRO

Chalon-sur-Saône, São-Romão (Portugal)



Conceição VELEZ

Née CAEIRO



nous a quittés à l'âge de 79 ans le 19 mai 2026.

Son frère,

José CAEIRO



l'a rejoint à l'âge de 93 ans le 20 mai 2026.



Joaquim VELEZ, Violante CAEIRO ;

Silvia, Joaquim et Marie-Pierre, Raquel et Dinis, Cidalia, Chantal et Yohann, leurs

enfants ;

ainsi que leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,

Vous invitent à vous unir à eux pour leur rendre un dernier hommage

mercredi 27 mai 2026 à 10h00 en l'église de Saint-Jean-Des-Vignes

Pas de plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



PF ROC-ECLERC - 71100 SAINT-REMY

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