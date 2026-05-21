Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Monsieur José CAEIRO

Publié le 21 Mai 2026 à 07h32

Chalon-sur-Saône, São-Romão (Portugal)


Conceição VELEZ
Née CAEIRO


nous a quittés à l'âge de 79 ans le 19 mai 2026.
Son frère,

José CAEIRO


l'a rejoint à l'âge de 93 ans le 20 mai 2026.


Joaquim VELEZ, Violante CAEIRO ;
Silvia, Joaquim et Marie-Pierre, Raquel et Dinis, Cidalia, Chantal et Yohann, leurs
enfants ;
ainsi que leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
Vous invitent à vous unir à eux pour leur rendre un dernier hommage
mercredi 27 mai 2026 à 10h00 en l'église de Saint-Jean-Des-Vignes
Pas de plaques.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.


PF ROC-ECLERC - 71100 SAINT-REMY
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