CÔTE D'OR

Trafic de stupéfiants : plus de 160 kilos de drogue saisis sur l’A6 au niveau de Beaune , deux chauffeurs condamnés à Dijon

Publié le 21 Mai 2026 à 07h35

Deux chauffeurs routiers bulgares ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Dijon le mercredi 20 mai 2026, après une importante saisie de stupéfiants réalisée début avril près de Beaune. Plus de 160 kilos de cannabis et de cocaïne avaient été découverts dans leur véhicule.

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