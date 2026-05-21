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Les Archers Chalonnais de l’Eveil brillent à Brumath en Alsace : une jeunesse en or au championnat national d’été avec une moisson de performances
Publié le 21 Mai 2026 à 08h50
Les jeunes du club de tir à l’arc de L’Eveil de Chalon-sur-Saône ont une nouvelle fois marqué les esprits et porté haut les couleurs de la ville lors du championnat national organisé en Alsace.
Avec détermination et précision, ces jeunes archers démontrent qu’une relève brillante est bel et bien là.
Chaque point marqué et chaque podium viennent récompenser des heures d’entraînement et un engagement exemplaire prouvant une nouvelle fois la qualité de la Formation du Club.
Leur réussite met en lumière le dynamisme du tir à l’arc local et l’investissement des entraîneurs, bénévoles et familles qui les accompagnent au quotidien.
Félicitations à tous les jeunes archers au parcours sportif inspirant.
Les résultats :
Résultats individuels
Benjamine(sur 300)
Courbet Apolline – 188 pts
Benjamin (sur 300)
Fevrat Ambroise – 174 pts
Minimes Filles(sur 450)
OR - Oughlis Tatiana – 384 pts
ARGENT - Pernot Ines – 370 pts
6e- Roy Sorcha – 304 pts
7e- Baratov Latifa – 264 pts
Minime Garçon (sur 450)
OR - Cannoot Marin – 384 pts
Cadettes (sur 450)
ARGENT - Roy Eurydice – 408 pts
11e - Demonfaucon Zoé – 290 pts
Cadets Garçons(sur 450)
ARGENT - Boivin Loukas – 390 pts
5E ex æquo Grenot Nathan – 366 pts
11E- Delanoue Nathan – 296 pts
Résultats en binômes(sur 620)
BRONZE - Courbet Apolline & Fevrat Ambroise – 461 pts
BRONZE - Cannoot Marin & Boivin Loukas – 523 pts
4E Delanoue Nathan & Grenot Nathan – 517 pts
7e ex æquo Roy Eurydice & Baratov Latifa – 500 pts
15e Oughlis Tatiana & Demonfaucon Zoé – 448 pts
21e Roy Sorcha & Pernot Ines – 400 pts
Résultats par équipes (sur 1240)
OR - Delanoue Nathan / Grenot Nathan / Boivin Loukas / Cannoot Marin – 1040 pts
5E Roy Eurydice / Baratov Latifa / Pernot Ines / Roy Sorcha – 900 pts
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