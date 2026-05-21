Trois entreprises de la région présentes aux journées Choose France : au cœur des entreprises engagées

Les 30 et 31 mai, les entreprises ayant choisi d’investir en France ouvrent leurs portes au grand public : parmi elles, trois entreprises de Bourgogne-Franche-Comté !

Les Journées Choose France valorisent celles et ceux qui produisent, innovent et se développent sur le territoire. Inspirée des Journées du patrimoine, cette initiative permet de découvrir des sites industriels, technologiques ou de services partout en France. Elle met en lumière des activités, des métiers et des savoir-faire au plus près du réel.

Ces journées soulignent le rôle des entreprises dans la création d’emplois et le dynamisme des territoires. Elles renforcent également les liens entre acteurs économiques et environnement local.

Rendez-vous est donné les 30 et 31 mai 2026 pour découvrir l’économie française en action. Programme et inscription ici

Parmi les entreprises à découvrir, figurent trois entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté :



AEROMETAL – VIREY-LE-GRAND

Entreprise industrielle spécialisée dans la transformation de métaux et la fabrication de composants mécaniques de précision pour les secteurs aéronautique et industriel.

26 rue de l’Argentique, 71530 VIREY-LE-GRAND

Dates d’ouverture : samedi 30 mai et dimanche 31 mai Inscription obligatoire via le site businessfrance.fr

SMURFIT WESTROCK – DIJON

Site de production d’emballages carton à destination des chaînes logistiques industrielles. ZI Dijon Sud, 21600 LONGVIC

Date d’ouverture : samedi 30 mai

Inscription obligatoire via le site businessfrance.fr

VICKY FOODS – FRAGNES-LA-LOYÈRE

Usine de production agroalimentaire spécialisée dans les produits de boulangerie industriels.

12 rue de la Vie aux Vaches, 71530 FRAGNES-LA-LOYÈRE

Date d’ouverture : samedi 30 mai

Inscription obligatoire via le site businessfrance.fr