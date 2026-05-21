Le Sang des Lianes - Embarquement sur l’île de Koulouméty avec la Chapka du Dahut au Château de La Loyère

Et bien ce dimanche, nous avons embarqué sur l’île de Koulouméty avec toute l’équipe et les participants.

Quelle superbe cadre pour la résolution de cette enquête que celui du château de La Loyère, un vrai voyage dans le temps, une atmosphère et un environnement totalement adéquat.

Les 120 participants dont beaucoup étaient venus costumés, ont été réunis en 10 équipes, qui ont bataillés pour résoudre l’enquête sur la fin tragique et mystérieuse du Comte Hubert de La Loyère, retrouvé mort dans la jungle de l’Ile de Kouloumety.

C’est Betty, une artiste poétesse ne parlant jamais qui a découvert le corps, alors les investigations risquaient d’être compliquées !

Sur la grande terrasse du château, en haut du perron, Mademoiselle Colette la gouvernante qui veille le château, mais surtout sur Monsieur le Comte, a accueilli les détectives en herbes, avec un sérieux des plus graves à la vue de la situation !

« Je suis une gouvernante, une maîtresse de maison, je ne sais pas faire une enquête, c’est pour cela que j’ai fait appel à vous ».

Elle accable le neveu du Comte, Perfite de La Loyère, qui a accompagné son oncle sur l’île, « ce parasite sans aucune morale » ainsi qu’elle le nomme, d’être le meurtrier afin de toucher l’héritage.

Les équipes, Nestor Burma, Miss Marple, Agatha Christie, Sam Spade, Vidocq, Horacio Caine, Héliot Ness, Colombu, Magnum, munies de quelques documents, pouvaient commencer leur course effrénée dans leur enquête.

Les premiers indices furent donnés par NC (Nora Carville) et IS (Isadora Scully), deux scientifiques un peu spéciales !

Heure du décès, entre 20h45 et 23h15, cause non évidente, trace de sang et blessures visibles, 1 morceau de tissu arraché mais ne correspondant pas aux vêtements de la victime, un dossier de notes et une carte, dans son estomac du vin et 4 résidus botaniques, la véronique des brumes, la séradone spiralée, l’épinéopaline et la myrrhe écarlate.

Qui sur cette île, maîtrise les plantes et leur assemblage ?!

Qui avait intérêt à voir le comte disparaître ?

Pierrefite de La Loère le neveu, Doddola l’aubergiste, Madeleine Ruby l’exploratrice chercheuse, Betty l’artiste, Marlène Jolly la tenancière de cabaret, Bécoupla la tresseuse de lianes, Chouchen l’ancien marin ou Téhalu le chaman de l’île.

Les plus fin limiers de la police Française, après avoir parcourus en long et en large l’île de Kouloumety, ses étangs, ses prairies, ses entrelacs de lianes, et les 15 stands ou délires, mensonges découvertes énigmes et indices allaient les mettre sur la piste du meurtrier.

C’est sur les remerciements de Mademoiselle Colette aux inspecteurs pour leur travail et surtout la découverte du meurtrier que s’est terminée cette incroyable épopée avec des participants des plus enthousiastes.

Des groupes qui ont joués le jeu totalement à fond et en réactivité !

La soirée s’est terminée avec des prestations de l’école de danse « 2 pour danser » de Lux, spécialiste danse swing, lindy hop, charleston, balboa, et le groupe de musiciens Go Go Gris Gris avec un univers musical enivrant qui a emporté le publique par leur groove entraînant.

Info-chalon s’est régalé de cet après-midi incroyable, bravo à la Chapka du Dahut pour toute cette organisation et à Coco pour le scénario.

Leur prochain évènement le 5 juillet, bien sûr que nous y seront !!!





Mary Popp’s