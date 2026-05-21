Samedi 23 mai : le bar-brasserie Chez Louis joue le jeu de l’art

Samedi 23 mai, dès 18 h 30, Emmanuel Maréchal et l’artiste peintre Dominique Pelletier-Juillet invitent le public au vernissage d’une exposition d’œuvres originales à l’encre de Chine, réalisées à la plume et au crayon à papier.

Pour célébrer sa 100e exposition, Dominique Pelletier-Juillet sera mis à l’honneur du 23 mai au 23 août 2026 dans le décor emblématique de Chez Louis, face à la cathédrale Saint-Vincent.

À travers cette initiative, Emmanuel Maréchal affirme sa volonté de faire vivre la culture au cœur de la ville.

« Empreinte du cœur »

« Nous vivons dans un monde trop triste ; je veux faire oublier les banalités pour arriver à quelque chose de simple et joyeux », déclarait Dominique Pelletier-Juillet dans un reportage consacré à son travail.

Depuis l’âge de 16 ans, l’artiste développe un univers personnel, reconnaissable à ses formes rondes et souples. Son message, universel, est celui du bonheur et de l’émotion simple.

Durant trois mois, le lieu mêlera ainsi plaisirs gustatifs et respiration artistique, offrant aux visiteurs une expérience entre animation urbaine et intériorité créative.

Dominique Pelletier-Juillet sera présent une grande partie de l’été afin d’accueillir les visiteurs et échanger autour de ses œuvres et de sa démarche artistique.

Chez Louis ouvre ses murs à l’art et à ceux qui le font vivre. Un geste précieux qui mérite d’être salué.

Par Nathalie DUNAND

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Samedi 23 mai à 18 h 30

Vernissage de l’expo « Empreinte du Cœur »

Brasserie Chez Louis

17, place Saint-Vincent – Chalon (71100)