Agglomération chalonnaise

Marché aux puces à Lans : rendez vous ce dimanche 24 mai dès 6h

Par Amandine Cerrone

Publié le 21 Mai 2026 à 18h00

Marché aux puces à Lans : rendez vous ce dimanche 24 mai dès 6h

Organisé par les associations de Lans

Buffet 

Buvette

Entree Gratuite 