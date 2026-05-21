Amicale du don du sang : 50 généreux donneurs au rendez vous ce lundi

Ce lundi 18 mai, l’amicale du don du sang de Saint-Marcel organisait sa collecte annuelle chez les Lanniaux.

Des donneurs au rendez vous puisque ce sont 50 personnes qui sont venues donner leur sang.

Parmi eux, deux nouveaux donneurs.

Info Chalon a rencontré Stéphane Carlot, 53 ans.

Déjà 10 années de dons au compteur pour le vice-président du club de badminton de Saint-Marcel.

Déjà très actif au sein du monde associatif et récemment jeune « papy » le quinquagénaire n’oublie pas pour autant ce geste solidaire dès que son emploi du temps le permet.

« J’ai commencé à donner il y a 10 ans avec mes amis motards, on est venus à plusieurs et depuis je donne régulièrement ! » a t-il raconté à Info Chalon.

Ce lundi après midi, les élèves de CE2-CM1 de la commune ont pu également découvrir le déroulement d’une collecte avec les explications de Martine, la présidente.



Si vous avez loupé cette collecte à Lans, pas de panique, l’amicale vous donne rendez-vous à Saint-Marcel le 19 juin prochain de 8h30 à 12h30.



Amandine Cerrone