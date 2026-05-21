Agglomération chalonnaise
200 dons au compteur pour Jean-Marc Gautheron : le clin d’œil d’Info Chalon
Par Amandine Cerrone
Publié le 21 Mai 2026 à 18h03
Ce lundi après midi, l’amicale du don du sang organisait une collecte chez les Lanniaux.
Fidèle au poste, l’association a pu compter sur la fidélité et l’engagement d’une figure emblématique du tissu associatif de Saint-Marcel : Jean-Marc Gautheron.
En effet, le président du Vélo club de Saint-Marcel depuis déjà 25 ans, trouve également du temps pour donner son sang, et ce depuis ses 18 ans !
« Mon père donnait et je l'ai suivi à un don dès que j’ai eu l’âge requis.
J'ai toujours été sensibilisé depuis petit, mon père me disait que cela servait à sauver les gens malades.
Ma première fois c’était à la salle Alfred Jarreau, cela se faisait au 1er étage, je me souviens même du président André Loup qui était aux fourneaux.
Nous étions plusieurs copains à y aller.
C'était très convivial, comme si nous mangions à la maison ! Les collectes avaient toujours lieu les samedis matin » a t-il raconté à Info Chalon.
À bientôt 70 ans, Jean Marc donnait donc pour la 200 ème fois ce lundi et ne compte pas s’arrêter là : « Je vais encore pouvoir donner jusqu'au 14 août 2027 » s’est il ainsi projeté.
Bravo à lui pour cet engagement exemplaire !
Amandine Cerrone
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