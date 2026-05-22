Crissey

Crissey - « Bien choisir ses aliments : les clés pour s’y retrouver » Conférence proposée par le CCAS le 27 mai à 18h00.

Par Christian CLEAUX

Publié le 22 Mai 2026 à 00h05

Crissey - « Bien choisir ses aliments : les clés pour s’y retrouver » Conférence proposée par le CCAS le 27 mai à 18h00.