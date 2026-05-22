AVIS DE DECES - Madame Josette THOMAS née VOARICK

ALLEREY-SUR-SAÔNE - CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU



Arnaud et Marie,

son fils et sa belle-fille ;

Léonie, Adèle et Arsène,

ses petits-enfants chéris ;

Michèle TUPINIER, sa sœur ;

Christiane VOARICK, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette THOMAS née VOARICK

survenu le mardi 19 mai 2026,

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 26 mai 2026, à 14 heures, en l'église Saint-Symphorien de Touches, 1 place de Touches à Mercurey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.