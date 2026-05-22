L'association Récréactions organise une VENTE DE CERISES sur le marché de Moroge

L'association Récréactions organise une VENTE DE CERISES sur le marché de Moroges les samedis matin du 30 mai, 13 juin et 27 juin de 9h à 12h.

Les commandes se font en amont via le QR code de l'affiche jointe ou par téléphone.

Tarif super sympa de 5€/kg !





Le but ?

faire découvrir le beau petit marché de Moroges et ses producteurs locaux

proposer des produits sains et savoureux pour les gourmands (que nous sommes tous !)

réaliser le challenge d'atteindre la tonne de cerises livrées ! (870 kgs en 2025)

et, comme toutes APE, permettre aux maîtresses d'organiser des sorties avec leur classe grâce aux bénéfices récoltés (coût des déplacements de plus en plus élevé