Agglomération chalonnaise
Champforgeuil : Bouger, respirer, se reconnecter : la MARCHE OXYGÈNE qui fait du bien revient pour sa 3e édition
Par Nathalie DUNAND
Publié le 22 Mai 2026 à 11h27
Samedi 30 mai 2026, à partir de 10 h 30, direction Champforgeuil pour une parenthèse nature, ouverte à tous les publics. Marchez pour votre santé et votre plaisir. Places limitées, inscriptions ouvertes dès maintenant.
Et si le meilleur remède était tout simplement… de marcher ? Accessible à tous, gratuite et excellente pour la santé, la marche est aujourd’hui reconnue comme l’une des activités physiques les plus complètes. Elle stimule le cœur, libère l’esprit, améliore le sommeil et réduit le stress. Bref, un concentré de bien-être à portée de pas.
C’est dans cet esprit que revient un rendez-vous désormais attendu : la 3e édition de la Marche Oxygène.
Une marche accessible à tous… et pleine de bonnes ondes.
3e édition de la Marche Oxygène
Samedi 30 mai, à partir de 10 h 30, direction Champforgeuil pour une parenthèse nature, ouverte à tous les publics.
Organisée par les associations L’Éveil section sport santé, Pèse-Plume 71 et La Claire Fontaine 71, cette marche de 5 km se déroule sur un terrain plat en forêt, idéal pour profiter sans difficulté, quel que soit votre niveau.
Le petit + 2026 : une initiation à la sophrologie
Vous pourrez découvrir les bienfaits de la sophrologie, grâce à Sylvie Janod, éducatrice sportive diplômée.
Inspirée du yoga, du zen et de techniques de relaxation, la sophrologie est une alliée précieuse pour gérer le stress et retrouver la sérénité… parfait complément à une marche en pleine nature !
Infos pratiques
- Départ : 10 h 30 samedi 30 mai
- Rendez-vous : parking en face du karting de Champforgeuil
- Tarif : 5 €
- Places limitées
Inscriptions
- Via L’Éveil (avec règlement + décharge) au gymnase des Charreaux :
- Mardi : 12 h 30-13 h 30
- Jeudi : 9 h-10 h
- Jeudi : 16 h 30-17 h 30
(sauf semaine du 13 avril 2026)
- Via Pèse-Plume 71:
Mail : [email protected]
Nul besoin d’être sportif pour participer. Il suffit d’une paire de baskets… et de l’envie de respirer un peu mieux.
Par Nathalie DUNAND
[email protected]
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