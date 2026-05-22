Chalon sur Saône

Nouveau membre de la brigade cynophile de Chalon ?

Par L.G

Publié le 22 Mai 2026 à 13h45

Nouveau membre de la brigade cynophile de Chalon ?

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

Un joli cerbère patientait tranquillement ce vendredi matin sur le perron de l'hôtel de ville de Chalon sur Saône, attendant patiemment que son "maître" termine. Des cerbères qu'on aimerait voir plus nombreux en mairie.  