Chalon sur Saône

Nouveau - Le Bosphore de la rue des Cloutiers ouvre désormais le dimanche !

Par L.G

Publié le 22 Mai 2026 à 13h50

Nouveau - Le Bosphore de la rue des Cloutiers ouvre désormais le dimanche !

À compter de ce dimanche

La célèbre adresse chalonnaise, le Bosphore, ouvre désormais chaque dimanche de 11h 14h et de 18h à 22h... comme les autres jours de la semaine. Une petite nouveauté qui méritait bien un clin d'oeil à Goksel et sa maman Gülçin. Bel été à toute l'équipe de la rue des Cloutiers ! 

 