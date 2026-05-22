Nouveau - Le Bosphore de la rue des Cloutiers ouvre désormais le dimanche !

La célèbre adresse chalonnaise, le Bosphore, ouvre désormais chaque dimanche de 11h 14h et de 18h à 22h... comme les autres jours de la semaine. Une petite nouveauté qui méritait bien un clin d'oeil à Goksel et sa maman Gülçin. Bel été à toute l'équipe de la rue des Cloutiers !