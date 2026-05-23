Chalon sur Saône
EFS, Don du sang : Une exposition sur les quais de Chalon-sur-Saône pour promouvoir le don du sang et le don de plasma
Par Marie-Emilie MAZEAU
Publié le 23 Mai 2026 à 08h30
Jusqu'au 7 juin, les promeneurs qui déambuleront le long des quais de Saône pourront admirer l'exposition "Ici, à Chalon, vous pouvez sauver des vies" comprenant plusieurs clichés représentant et faisant la promotion du don du sang et du don de plasma.
Mardi 19 mai une inauguration avait lieu Quai des Messageries avec notamment Claudia Laou-Huen, Directrice régionale adjointe de l'Etablissement Français du Sang Bourgogne Franche-Comté venue spécialement de Besançon et Gilles Platret, Maire de la ville.
Donner envie aux promeneur d'agir immédiatement en donnant leur sang mais surtout leur plasma
Afin de sensibiliser les personnes qui déambulent le long de la Saône en ces jours estivaux, l'EFS n'a pas choisi des visages inconnus pour poser sous l'objectif de Josiane Piffaut. Des personnes ancrées localement que chacun pourra reconnaitre en fil de l'exposition ont joué le jeu en étant des mannequins d'un jour pour la bonne cause, comme notamment le personnel de la Maison du don, des bénévoles, des donneurs ou encore des personnes ayant une histoire, un parcours de vie démontrant l'importance des collectes.
Au coeur de cette exhibition, le mot "ici" a été spécialement choisi pour que personne ne se donne d'excuse pour ne pas donne. A Chalon, 28 000 personnes sont en âge de donner leur plasma, mais ce geste connait un lourd déficit de notoriété (seulement 40% des français savent que l'on peut donner son plasma).
"Les dons n'ont jamais été aussi important ! De nombreux patients sont soignés avec des médicaments issus du plasma alors que malheureusement en France nous sommes dépendants sur ce point des Etats-Unis" explique Mme Laou-Huen.
Un lieu propice aux l'expositions
Depuis que les quais ont été refaits, la Mairie désirait animer ce nouveau lieu de promenade. Selon M. Platret la lumière du bord de Saône est propice et met en valeur les expositions. En libre accès gratuitement, l'exposition "Ici, à Chalon, vous pouvez sauver des vies" permet de transmettre un message à des milliers de personnes qui vont passer sur ce lieu jusqu'au 7 juin (d'autant plus avec les beaux jours annoncés). Les organisateurs veulent ainsi saisir les personnes qui se baladent tranquillement pour éveiller leur envie d'agir et de participer à la chaine de solidarité.
"Venez donner car qu'est-ce qu'on est heureux et fier quand on a donné ! Au final donner c'est bénéfique pour les autres mais également pour soi" conclut Gilles Platret.
Prochains rendez-vous :
- 12 Juin : Prochaine collecte à la Banque de France
- Entre le 25 Juin et le 16 Juillet : Grand défi Chalon-Nevers où l'objectif de la Maison du don est de collecter 181 dons de plasma (soit la distance entre les 2 villes)
- 8 Octobre : Conférence dans l'auditorium de la CCI sur le don de plasma, organisée par les 2 Rotary locaux
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