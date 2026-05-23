AVIS DE DECES - Monsieur Noël TÉTU

SAINT-MARCEL - ASNIÈRES-SUR-SEINE (92)



Pierre, son fils ;

Lucienne,

sa compagne et ses fils ;

Geneviève Mazué,

Anne-Marie Tétu,

ses sœurs et leurs enfants,

vous font part du décès de

Noël TÉTU

survenu le jeudi 21 mai 2026, à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 26 mai, à 14h30, en l'église de Saint-Marcel.

La famille remercie l'ensemble du Personnel de l' EHPAD

« les Terres de Diane » pour son accompagnement ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.