Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Monsieur Noël TÉTU

Publié le 23 Mai 2026 à 07h41

 SAINT-MARCEL - ASNIÈRES-SUR-SEINE (92)


Pierre, son fils ; 
Lucienne, 
sa compagne et ses fils ; 
Geneviève Mazué, 
Anne-Marie Tétu, 
ses sœurs et leurs enfants,

vous font part du décès de

Noël TÉTU
survenu le jeudi 21 mai 2026, à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 26 mai, à 14h30, en l'église de Saint-Marcel. 
La famille remercie l'ensemble du Personnel de l' EHPAD 
« les Terres de Diane » pour son accompagnement ainsi que toutes les personnes qui prendront part à sa peine.