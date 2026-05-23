AVIS DE DECES - Madame Evelyne LEBEAU née FOURNIER

Publié le 23 Mai 2026 à 07h42

 CHAGNY


Monsieur Raymond LEBEAU, son époux ;
Delphine et Patrick, sa fille et son compagnon ;
Mélusyne et Simon, Samuel et Marion, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Sylvie, Dominique et Catherine, ses sœurs et son frère ;
ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Evelyne LEBEAU née FOURNIER
survenu à l'âge de 73 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 28 mai à 17h15 au crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.