AVIS DE DECES - Madame Evelyne LEBEAU née FOURNIER

CHAGNY



Monsieur Raymond LEBEAU, son époux ;

Delphine et Patrick, sa fille et son compagnon ;

Mélusyne et Simon, Samuel et Marion, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Sylvie, Dominique et Catherine, ses sœurs et son frère ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Evelyne LEBEAU née FOURNIER

survenu à l'âge de 73 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le jeudi 28 mai à 17h15 au crématorium de Crissey.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.