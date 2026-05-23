AVIS DE DECES - Monsieur Guelord DERIOT

SASSENAY - DAMEREY



Alain et Martine,

ses parents ;

Jules Alexis, son fils ;

Maxime, son frère ;

Elena Jeanne, sa nièce ;

ses oncles et tantes ;

ses cousins et cousines ;

toute la famille et les amis,

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Guelord DERIOT

survenu le mercredi 20 mai 2026, à l'âge de 44 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 28 mai, à 15h30, en l'église de Damerey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.