Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Monsieur Guelord DERIOT

Publié le 23 Mai 2026 à 07h43

 SASSENAY - DAMEREY


Alain et Martine,
ses parents ;
Jules Alexis, son fils ;
Maxime, son frère ;
Elena Jeanne, sa nièce ;
ses oncles et tantes ;
ses cousins et cousines ;
toute la famille et les amis,

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Guelord DERIOT
survenu le mercredi 20 mai 2026, à l'âge de 44 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 28 mai, à 15h30, en l'église de Damerey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.