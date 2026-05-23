AVIS DE DECES - Monsieur Daniel COTE

SAINT-GERMAIN-LÈS-BUXY - BUXY



Ses frères et sœurs ainsi que tous les membres de sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel COTE

survenu à l'âge de 73 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 27 mai 2026 à 9h30 au crématorium de Crissey.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.