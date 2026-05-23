Chalon sur Saône
Cinq Chalonnais au Congrès national de la Ligue des droits de l'Homme
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 23 Mai 2026 à 11h00
Cette délégation participent ce week-end à des débats qui portent notamment ce samedi sur les contrôles au faciès. Plus de détails avec Info Chalon.
Samedi 23 mai 2026, une délégation chalonnaise participe ce week-end au 93ème Congrès national de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), organisé du 23 au 25 mai à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Pendant trois jours, près de 450 militants et responsables associatifs venus de toute la France débattent des grands enjeux liés aux libertés publiques, aux discriminations et à la défense de l'État de droit.
La section chalonnaise est représentée par cinq participants : Aline Mathus-Janet, coprésidente de la section chalonnaise de la LDH, Philippe Janet, Francine Chopard, conseillère régionale de Bourgogne Franche-Comté déléguée au sanitaire et au social, Jean-Pierre Chopard, ainsi qu'un nouvel adhérent : Thomas Bonnot-Cauvin, animateur fédéral des Jeunes Socialistes de Saône-et-Loire.
Dès ce samedi matin, les échanges ont porté sur la question sensible des contrôles au faciès, sujet régulièrement dénoncé par la LDH comme une pratique discriminatoire portant atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi. Les participants ont notamment évoqué les demandes de mise en place d'une meilleure traçabilité des contrôles d'identité et de garanties renforcées contre les discriminations.
Ce congrès national intervient dans un contexte de fortes tensions autour des libertés publiques et des questions de sécurité. Pour les représentants chalonnais, il constitue aussi un moment d'échange et de réflexion collective sur les combats à mener localement et nationalement.
La présence d'un jeune militant comme Thomas illustre également la volonté de renouvellement générationnel au sein de l'association, historiquement engagée dans la défense des droits humains et des libertés fondamentales.
Au fil des débats et des rencontres, les représentants chalonnais entendent rapporter en Saône-et-Loire les réflexions et propositions issues de ce congrès national, dans la continuité des combats menés localement par la Ligue des droits de l'Homme en faveur des libertés publiques et de la lutte contre les discriminations.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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