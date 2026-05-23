Carnet blanc : Félicitations à Kévin et Océane.

La famille et les amis étaient nombreux ce samedi 23 mai 2026 dans le salon d’honneur de la mairie de St Rémy pour assister au mariage de Kévin Junier et Océane Fuster.

Ce samedi 23 mai 2026, Amélie Vion adjointe, officier d’état civil par délégation, assistée de Françoise Fautrelle, a uni par les liens du mariage :

Kévin Junier, agent logistique, né à Chalon sur Saône (71) le 28 septembre 1991, domicilié à St Rémy, fils de Philippe Junier et d’Isabelle Vianello.

et

Océane Fuster, en formation, née à Chalon sur Saône (71) le 5 juin 1998, domiciliée à St Rémy, fille de Frédéric Fuster et Christelle Lemaux.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, Amélie Vion adjointe à la mairie a procédé à l’échange des consentements de Kévin et d’Océane en présence de leurs témoins Léa Sécula, Florian Dailly, Romane Pescher, Rudy Vion.

Ce fût un grand moment d’émotion quand le petit Hayden leur fils âgé de 6 ans a tendu les alliances à sa maman !