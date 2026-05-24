Chalon-sur-Saône : 1ère expérience à l'étranger pour 6 élèves du lycée Jeannette Guyot

Pour la 1ère fois dans l'histoire du lycée Jeannette Guyot, 6 élèves sont partis à l'étranger (en Italie), pour se créer une expérience internationale dans le cadre du système Erasmus.

Vendredi 22 mai, devant leurs familles, leurs amis, une délégation italienne et leurs professeurs, 6 élèves de seconde du Lycée Jeannette Guyot (Sabine, Marie-Lou, Lukas, Lucas, Waël, Alice) ont partagé des anecdotes sur leur séjour de 3 semaines à Novara (ville proche de Milan). Dans des parcours finition, plâtrerie, peinture, maçonnerie et menuiserie, les 3 filles et les 3 garçons ont relaté leurs expériences novaraises.

Cette opération a été réalisable grâce au jumelage de la ville Chalon-sur-Saône déjà en place et les contacts de M. Antoine Lanni, représentant du Comité de jumelage de la ville et d'Ezio Romano, son homologue italien. Ce dernier a accompagné les jeunes dans toutes les étapes du périple.

Des enseignants investis et motivés pour permettre aux jeunes de vivre une expérience exceptionnelle

C'est dans un mini-bus que les enseignants référents ont amené les jeunes jusqu'à leur destination piémontaise. Une fois sur place, les jeunes ont logés en chambre de 3 dans un hôtel en totale autonomie.

La semaine, chacun était placé en entreprise, et le week-end, les contacts italiens ont organisé des visites de Milan et des activités pour découvrir la culture, la gastronomie locale... Après 3 semaines les enseignants français sont revenus avec leur mini-bus pour ramener des jeunes enchantés.

Au delà de l'aspect logistique, des difficultés législatives ont dû être surmontées. En effet, en Italie, les jeunes mineurs n'ont pas le droit de travailler avec des machines dangereuses. Ainsi, les jeunes ont été obligé de suivre une formation de 2 jours sur place pour leur rappeler les règles de sécurité.

Un enrichissement immédiat pour les jeunes

Cette expérience à Novara, qui sera indégnablement un avantage lors de leur future recherche d'emploi, a permis aux jeunes de développer certaines compétences comme :

- savoir communiquer même lorsque les interlocuteurs ne parlent pas la même langue.

- s'intéresser à l'autre et à d'autres cultures. Lors de leurs vidéos présentant leur ressenti, bon nombre ont vanté la gastronomie locale (pizza, gnocchi, glace notamment).

- la gestion d'un budget puisque leurs bourses de la Région et d'Erasmus devaient financer leurs diners et leurs transports.

Ils ont également expérimenté le vivre-ensemble et la vie en communauté.

Ce n'est que le début de l'orientation internationale pour Jeannette Guyot

Suite à cette première aventure réussie, le lycée Jeannette Guyot souhaite développer cette orientation internationale. A la restitution de vendredi soir, une douzaine de jeunes dans les cursus finition, plombier, conduite routière, logistique, mécanique auto, étaient déjà candidats pour participer au second projet international qui aura lieu l'an prochain. Pour les aider et les préparer à cela, ils suivent chaque semaine un cours supplémentaire d'une heure d'anglais.

La délégation italienne s'est immédiatement portée volontaire pour renouveler l'expérience. Le lycée aimerait proposer également d'autres pays européens pour enrichir d'autant plus leur offre et l'ouverture culturelle des élèves. L'objectif étant, pour le lycée, d'ouvrir une section européenne d'ici 2 ans et peut-être développer des échanges d'étudiants.