Affaire Jérôme Laronze : des soutiens toujours mobilisés neuf ans après les faits

Des militants, responsables associatifs et militants réagissent pour dénoncer la lenteur de la justice. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi 20 mai 2026, neuf ans après la mort de Jérôme Laronze lors d'une intervention de gendarmerie, une soixantaine de personnes se sont réunies devant le Palais de justice de Chalon-sur-Saône pour réclamer «vérité et justice» dans un dossier dont l'instruction a été clôturée en 2025, sans qu'aucun procès ne soit encore programmé.

À l'appel de la famille de l'éleveur de Trivy, de la Confédération paysanne et de militants de la Ligue des droits de l'Homme, plusieurs prises de parole se sont succédé au cours de la soirée.

Marie-Pierre Laronze, sœur de Jérôme, est revenue sur les années de procédure ayant suivi le drame du 20 mai 2017. Elle estime que «tout a été fait pour que l'enquête soit bâclée», évoquant la disparition initiale de certains éléments importants du dossier ainsi que les difficultés engendrées par la succession de plusieurs juges d'instruction au fil des années.

Philippe Janet, membre de la section chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme, a rappelé que le collectif restait mobilisé «pour exiger justice et vérité pour Jérôme Laronze». Il annonce déjà un nouveau rendez-vous pour 2027, à l'occasion du dixième anniversaire de la mort de l'éleveur. «Nous souhaitons un rassemblement combatif, avec encore davantage de participants», explique-t-il.

Pour Thomas Bonnot-Cauvin, animateur fédéral des Jeunes Socialistes de Saône-et-Loire, se mobiliser autour de l'affaire Jérôme Laronze revient avant tout à «demander que toute la vérité soit faite». Il rappelle que l'éleveur de Trivy dénonçait depuis plusieurs années les contrôles et pressions administratives auxquels il était soumis avant d'être tué lors d'une intervention de gendarmerie en 2017. Le jeune responsable politique souligne aussi que le tribunal administratif de Dijon avait reconnu en 2020 l'irrégularité de certains contrôles subis par l'agriculteur. «Demander justice et transparence, ce n'est pas être contre les institutions ou les forces de l'ordre», estime-t-il, «c'est défendre le droit à la vérité et le respect dû à chaque citoyen».

Un texte consacré à l'affaire Jérôme Laronze, écrit et lu par Jacques Gamblin, acteur, auteur et metteur en scène français engagé sur plusieurs sujets sociaux et environnementaux, lors du festival La Manufacture d'idées, a été retransmis au cours du rassemblement.

Dans une ambiance mêlant recueillement et colère, les participants ont également symboliquement défilé à pas lents devant le Palais de justice. «Nous avons marché au rythme de la justice, comme des escargots», glisse Sabine Blondeau, une militante présente au rassemblement.

Neuf ans après les faits, les soutiens de Jérôme Laronze assurent qu'ils continueront de se mobiliser tant qu'aucune date de procès ne sera fixée. Pour beaucoup des participants présents à Chalon-sur-Saône, le combat dépasse désormais le seul cadre de cette affaire et pose plus largement la question de la confiance dans la justice et les institutions.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati