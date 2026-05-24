Le festival de Bd de Farges-lès-Chalon sonnera la charge les 30 et 31 mai

Le dernier week-end de mai des mondes imaginaires en pagaille viendront secouer le quotidien du village de quelque huit-cents âmes qu’est Farges-lès-Chalon. Ce sera alors le moment d’en prendre plein la vue lors de la huitième édition du festival transnational de BD.

Une vingtaine d’artistes entreront en osmose

Mis sur pied par l’association locale Saône en Bulles, le rassemblement des bédéphiles de tous horizons permettra une studieuse villégiature pour une vingtaine d’auteurs. Que du beau linge, et une cueillette d’albums en perspective en se frisant la moustache! Patrice Putin, le président de l’association, se frotte les mains, car ces prochaines réjouissances s’annoncent également désirables. «Comme chaque année, les auteurs qui viennent régulièrement seront présents : Pascal Croci, Tommaso Bennato (avec son nouveau comics : »Cyberpunk 2077, Kickdown »), Maria Riccio, avec sa nouveauté « Nous sommes nos montagnes, une histoire du Haut-Karabagh », Dragan Paunovic « Attila », dans la série «Les maîtres de guerre », Jean-Marc Stalner, Philippe Vandaële (« Autopsie »), Éric Stalner (« Fils de Bourge »), Maza (la série « Wunderwaffen »qui en est au tome 26 !), Giuseppe Baiguera « Tristan et Iseut »). Senad Mavric sera là pour la seconde fois, cette année avec son collègue Filip Andronik avec qui il a dessiné «Les cent derniers jours d’Hitler ». Jovan Ukropina et Aleksa Gajic feront leur grand retour cette année. Et les petits nouveaux que nous accueillons pour la première fois : Christophe Alvès (« Nini Cordy 1949» qui vient de sortir aux éditions Anspach), Jean-Michel Arroyo (« Fantax »), Claudio Montalbano (« Isabelle d’Angoulême »), Antonio Sarchione (« Messaline »), Antoine Giner-Belmonte… » Pour compléter la liste, citons Kryffa, Alessio Lapo, Marin Olivier, Simona Mogavino.

Deux journées pour partir à la rencontre des passeurs d’émotions

Le festival se déroulera le samedi 30 et le dimanche 31 mai, et le point de ralliement sera la salle municipale des Jandelles, située à proximité immédiate de l’église. L’entrée coûtera 3 euros pour une journée, 5 euros pour les deux jours. A signaler la gratuité en faveur des enfants de moins de 12 ans, accompagnés. Début des festivités à 10h, clap de fin à 18h. Il n’est toutefois pas impossible que les portes soient ouvertes dès 9h, voire avant si tout est en ordre…Il y aura d’autre part une restauration non-stop (plancha, kebabs). Partenaire immuable, « L’antre des bulles », la librairie chalonnaise, prendra en charge les livres de tous les auteurs.

Après les efforts, le réconfort !

-vendredi 29 mai : soirée ouverte à tous, aussi bien les festivaliers que les villageois. Repas (apéritif, kebab, frites, dessert)

-samedi 30 mai : plusieurs facettes le composeront. Basé sur le volontariat, un match de foot se déroulera sur le terrain attenant à la salle en fin de journée. Il concernera les festivaliers et les Fargeois. Et puisqu’il faudra de toute façon reprendre des forces, l’alléchant dîner ouvert à tous redressera la situation. Au menu : saumon fumé ou terrine du chef, carbonade flamande ou poisson, pâtes fraîches ou gratin de courgettes, fromage, tiramisu. Miam ! Valeur ajoutée, les auteurs participeront au repas ! tarif : 25,00 euros la totalité, hormis les vins. Sur réservation : [email protected]

Un petit geste…un grand pas pour le maintien de ce qui peut s’apparenter à une institution localement parlant !

Enfin, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à apporter votre contribution financière afin que le festival puisse avoir encore une longue vie. Via https:// fr.ulule.com/festival-de-bd-saone-en-bulles-2026 Pour la petite histoire, seuls la mairie de Farges, le département, l’hôtel Campanile et des personnes bienveillantes concourent à la pérennité et à la crédibilité de la mobilisation culturelle…

Crédit photo : DR (dessin de Dragan Paunovic) Michel Poiriault

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