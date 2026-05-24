De nombreux podiums pour ‘Les Archers de la Retraite Sportive Chalonnaise’

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Une rencontre départementale de tir à l'arc s'est déroulée ce jeudi 21 mai 2026 à Montceau-les-Mines, où 90 archers des 8 clubs phares du département se sont affrontés.

Lors de cette compétition, les archers chalonnais se sont vus attribués les 4 première places à l'issue de ce concours :

E. Villiot Médaille d'or en Débutante Dame

M.C. Zanin Médaille d'or en Vétérante Dame

J. Louvel Médaille d'or en Sénior Homme

R. Badet Médaille d'or en Vétéran Homme

A noter également que les archers M.C. Zannin et R. Badet terminent avec le meilleur score hommes et femmes toutes catégorie!

Prochaine rencontre le mardi 21 juillet à Chalon pour le ‘Tir au drapeau’ au stade Roger Lagrange route de Demigny.

J.P.B