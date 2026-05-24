Un 6eme DAN en visite sur le tatami de Chalon Aïkido

Francis Quinchon 6e Dan enseignant en Rhône Alpes a répondu positivement à l'invitation du Président de Chalon Aïkido de venir faire un cours.

Ce mardi c'est une quinzaine de membres du club qui ont pu assister et profiter des conseils éclairés de ce haut gradé au combien sympathique.

De l'avis de tous, cette pratique est à reconduire.