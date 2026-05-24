GOLF : La coupe des Artisans disputée sur neuf trous, une grande première…

En cette année du cinquantenaire, une année pas comme les autres, les responsables de l’AS Golf ont décidé d’innover. En organisant une compétition disputée sur neuf trous : la coupe des Artisans. Avec près de soixante joueurs en lice en ce dimanche de l’Ascension le succès a été au rendez-vous. Une formule qui pourrait donc être reconduite d’ici la fin de l’actuelle saison.



Pour cette grande première six partenaires étaient associés : Anthony Laulognon (IAD Immobilier), Amandine Dyon (ACM Construction), Romain Quintois (LPR), Gaëtan Dufeu-Prévost (GDP Presta), Sébastien Godard (Tecnisec), et Bastien Burkhardt (BB Froid Clim). Six artisans de Chalon et alentours bien connus dans le secteur de l’habitat.



Aller ou retour

Chaque golfeur avait la possibilité de choisir entre les trous 1 à 9 et les trous 10 à 18. Après un petit déjeuner convivial programmé à 9 heures le départ était donné pour tout le monde en shot gun à 10 heures. Joueurs et organisateurs se retrouvaient ensuite pour la remise des récompenses et un temps d’échanges placées sous le signe des affaires.

La coupe des Artisans, première du nom, a vu la victoire d’Anthony Laulognon (1re série) et de Béranger Petit-Brun (2e série) sur le parcours aller et de Rachel Rolland (1re série) et d’Eric Santioni (2e série) sur le parcours retour. A noter que pour certains des golfeurs il s’agissait de leur toute première compétition et qu’ils s’y sont bien comportés, particulièrement Béranger Petit-Brun, Fabrice Consolaro et Louison Ducret. Une mention également à Anthony Laulognon, Romain Quintois et Gaëtan Dufeu-Prévost, qui, outre leur rôle d’organisateur, se sont illustrés sur les greens du Golf de la Roseraie.

Résultats

Parcours aller

1re série dames : 1. Faustine Planté 18.

2e série dames : 1. Chantal Bernardin 16.

1re série messieurs : 1. Anthony Laulognon 21, 2. Théo Joby 18.

2e série messieurs : 1. Bérenger Petit-Brun 22, 2. Fabrice Consolaro 22, 3. Thierry Brie 17.

Parcours retour

1re série dames : 1. Rachel Rolland 24.

2e série dames : 1. Alix Charret 19.

1re série messieurs : 1. Jean-Baptiste Dallery 22, 2. Pierre D’Erfurth 20, 3. Alain Bernardot 17.

2e série messieurs : 1. Eric Santioni 23, 2. Pascal Rubet 22.



Gabriel-Henri THEULOT



