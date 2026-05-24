AVIS DE DECES - Monsieur Guy RAGONDET

Mouthier-en-Bresse, Chagny



Anne-Laure et Gilles, Emilie, ses filles, son gendre

et Annie RAGONDET, leur maman ;

Mathieu, Thomas, Louise, Hugo,

Lino, ses petits-enfants;

Hélène RAGONDET, sa maman de coeur ;

Marie-France et Rolland MORIN, sa soeur et son beau-frère;

Pascal RAGONDET, son frère;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de



Monsieur Guy RAGONDET



survenur le 22 mai

2026, à l'âge de 72 ans.

La cérémonie civile aura lieu,

vendredi 29 mai 2026, à 17 h 15,

au Crématorium d e Crissey.

Cet avis tient lieu d e faire part et de remerciements

PFRoc Eclerc - 71100 Saint-Rémy

03 85 93 61 20