Chagny

AVIS DE DECES - Monsieur Guy RAGONDET

Publié le 24 Mai 2026 à 10h01

Mouthier-en-Bresse, Chagny


Anne-Laure et Gilles, Emilie, ses filles, son gendre
et Annie RAGONDET, leur maman ;
Mathieu, Thomas, Louise, Hugo,
Lino, ses petits-enfants;
Hélène RAGONDET, sa maman de coeur ;
Marie-France et Rolland MORIN, sa soeur et son beau-frère;
Pascal RAGONDET, son frère;
ainsi que toute la famille,
vous font part du décès de


Monsieur Guy RAGONDET


survenur le 22 mai
2026, à l'âge de 72 ans.
La cérémonie civile aura lieu,
vendredi 29 mai 2026, à 17 h 15,
au Crématorium d e Crissey.
Cet avis tient lieu d e faire part et de remerciements
PFRoc Eclerc - 71100 Saint-Rémy
03 85 93 61 20