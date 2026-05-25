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Vignoles - L’Écurie du Pasquiers relance l’école d’équitation du baby poney à la compétition

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 25 Mai 2026 à 10h16

Vignoles - L’Écurie du Pasquiers relance l’école d’équitation du baby poney à la compétition

À partir du 7 septembre, l’Écurie du Pasquiers à Vignoles ouvrira officiellement son école d’équitation et son poney-club. Portée par Stéphanie Guidot et la monitrice diplômée Émilie Combet, cette nouvelle structure veut conjuguer passion du cheval, pédagogie, bien-être animal et ambition sportive dans un cadre haut de gamme aux portes de Beaune.

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