Mercurey
Inédit - ASMM - Anthony Morlot a assuré son coaching en FaceTime depuis l'Allemagne
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 25 Mai 2026 à 10h46
Le clin d'oeil d'info-chalon.com
En 3 saisons sportives, le coach Anthony Morlot a assuré trois montées consécutives pour les joueurs de l'AS Mellecey-Mercurey. Et petite anecdote du jour, si c'est Manu Peinado, coach adjoint qui a assuré le coaching indirect sur la pelouse de La Machine pour ce dernier match de la saison, assurant la montée en R2 la saison prochaine... Anthony Morlot en déplacement en tournoi international avec les jeunes de l'Académie Foot Côte Chalonnaise du côté de Munich, n'a pas oublié de distribuer son coaching via un facetime en direct... Quand la technologie se met au service du club ! Bravo à toute l'équipe pour cette épopée hors-norme.
Laurent GUILLAUMÉ
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