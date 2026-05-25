Les températures vont continuer à grimper en Saône et Loire - Une situation quasi inédite en plein mois de mai

Si certains vont sans doute s'amuser à dire "ben quoi c'est l'été !", tous les modèles d'observation sont unanimes. Un tel épisode de chaleur, aussi tôt dans la saison, est quasi historique. Les prévisions météorologiques annoncent pour les jours à venir, des 33°c-35°c en plaine, alors que le mois de juin n'est pas encore commencé. Toujours côté prévisions, cette vague de chaleur précoce pourrait sévir jusqu'à jeudi, et même probablement jusqu'au week-end.