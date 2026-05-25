Une douceur de nuit un 25 mai historique ...

Avec plus de 18°c en plein coeur de nuit entre le 24 et le 25 mai, c'est un nouveau record de températures qui est tombée ce lundi matin, jour de Pentecôte. Chacun a bien pu mesurer à quel point la température a eu du mal à baisser au cours de la nuit. Et ça ne fait que commencer, une pluie de records devrait tomber au fil des jours et semaines à venir. Le plus chaud est attendu notamment pour mardi et mercredi.