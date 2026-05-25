ASMM - Bus de supporters et soutiens, la fête a été belle ce dimanche pour la montée en R2

Toute l'équipe de bénévoles réunie autour de Fred Michelot peut se féliciter du résultat et de sa 3e montée en 3 ans.L'ASMM est un club qui s'est structuré au fil des années pour cocher toutes les cases d'une structuration forte et stable. Portant la formation au coeur de sa vie associative, l'ASMM n'en finit plus d'avancer. Il suffit pour s'en convaincre de constater la progression sportive sur la plupart de ses catégories au fil du temps, avec toujours cette même ferveur d'engagement. Alors ce dimanche, c'est un bus de supporters qui a fait le déplacement et tous ont fait savoir à quel point, ils avaient apprécié la journée... avant de la terminer avec une séance conviviale autour d'un barbecue bien mérité, en présence de Landry Léonard, maire de Mercurey.

L.G