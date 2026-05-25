Chalon sur Saône
Bel anniversaire à Bernadette !
Par L.G
Publié le 25 Mai 2026 à 12h32
C'est entouré de ses proches que cette figure des Près Saint Jean a soufflé ses 80 bougies.
La famille Spadaccini s'est réunie en ce dimanche très ensoleillé pour souffler les 80 bougies de Bernadette. Une belle manière de mettre à l'honnneur, la maman, la mamie et l'arrière-grand-mère, tant elle a donné à celles et ceux qui l'entourent. Dans les années 70, elle apportait son aide en tant que ASH à la clinique Sainte-Marie, avant de se consacrer à ses enfants mais aussi en tant que "nounou". Pendant 20 ans, ce sont 18 enfants qui sont passés dans ses bras, et certains ont tenu à être là en ce 80e anniversaire. C'est dans les écoles de Chalon qu'elle a terminé sa carrière professionnelle.
Toujours proche des gens, elle continue de donner, en tant que bénévole jusqu'en 2009 à la régie de quartier des Près-Saint-Jean, avec une forte présence du jardin solidaire. Une présence très appréciée par les salariés.
Depuis 2019, Bernadette officie en temps que Présidente du club "Au temps des copains", où elle retrouve la trentaine d'adhérents chaque lundi et mercredi, pour partager jeux de société et moments conviviaux. Toujours bénévole au Comité de quartier des Près Saint-Jean depuis trois décennies, c'est entourée de sa famille qu'elle a partagé ce petit moment convivial, couverte de fleurs et de cadeaux, avant de fêter ce 80e anniversaire avec le quartier dans les jours à venir.
Bel anniversaire à Bernadette !
Laurent GUILLAUMÉ`
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