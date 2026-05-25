39e édition de JAZZ A COUCHES - La billetterie ouvre ce mardi avec une programmation toujours aussi haletante et éclectique

La 39e du nom se tiendra du 1er au 4 juillet avec une ouverture de la billetterie à compter de ce mardi. Ne passez pas à côté d'un événement hors-norme, en présence de Sanseverino ou Youn Sun Nah, l'une des voix à entendre au moins une fois dans sa vie. Les explications d'info-chalon.com

Une fois encore, la petite équipe de Jazz à Couches vous a déniché ces sonorités et ces voix qui auront de quoi vous marquer. 4 jours durant, le festival qui fête sa 39e Edition fait la part belle à ses talents du coin en mettant en avant jeunes et mieux jeunes sur une scène professionnelle.

Cettte année, Franck Tortiller, fondateur du festival, aura tous les honneurs avec le Big Band de Couches, avec toute l'équipe. Sous la baguette de Franck Tortiller, le Big Band lancera la saison 2026 du Festival, dès 20H le mercredi, en première partie, de quoi préparer les 40 chanteurs de la Chorale de Musique Pluriel et le Trio Segment. Une jolie association unissant groupe de chanteurs amateurs et de jeunes musiciens, déjà programmés dans le Off du festival. Pour la première fois, ils auront accès la grande scène. Une soirée au tarif unique de 10 euros en place assise (et oui, les places debout disparaissent cette année !).

Musique Pluriel travaille depuis de longs mois sur cette soirée unique, en proposant "Autour de Minuit", des standards, des thèmes régulièrement repris par des générations de musiciens. Bon nombre sont signés par des figures majeures qui ont jalonné l’histoire du jazz Outre-Atlantique : Billy Strayhorn, Thelonious Monk, Horace Silver ; auxquels il faut ajouter ces compositeurs et musiciens français : Michel Legrand et Maurice Vander.

JEUDI SOIR, place à Marion Rampal, pour "Song for Abbey".

Un bel hommage en perspective à Abbey Lincoln, une des grandes voix du jazz qui a porté haut tout autant la révolte du peuple afro-américain, aux côtés notamment de Max Roach. En 2022, elle vient de vient de créer l’album Tissé et remporte une Victoire du Jazz, catégorie Artiste vocale. Cette année Marion Rampal est parmi les finalistes du Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz. En premère partie de soirée, tous les honneurs reviendront Christophe Girard et Anthony Caillet pour Smoking Mouse, "un duo étonnant, inventif, jouant des atmosphères ; partant dans des dialogues rêveurs, mystérieux, enjoués, des rythmes détendus, des volte-face ; faisant de ses différences physiques et sonores une troublante richesse. Leurmusique est à même de s’épanouir à plaisir" précisent en choeur les organisateurs de Jazz à Couches.

Vendredi soir, Sanseverina trouve sa place au milieu du Festival de Jazz

Avec Shuffle Enterprise, le Titi d'Argenteuil, devrait vous réserver une soirée unique en son genre. En participant à Jazz à Couches, Sanseverino s'ouvre une scène quasi inédite dans son long répertoire musical. Avec Sanseverino à la guitare et au chant, Sylvain Tejerizo, saxophones ténor et baryton, Yann Vicaire à la batterie et Nicolas Dubouchet à la contrebasse, on vous promet une soirée mémorable dès 22h. Une soirée grand public dénotant complètement dans la programmation.

En première partie de soirée, Jazz à Couches met en avant le très local David Foucard et Swing Folie. Habitant à Couches, le quartet qu'il compose, "conserve l’esprit du guitariste gitan de génie et du violoniste allègre Gamin de Paris, il a progressivement affirmé une identité musicale propre et développe un répertoire de plus en plus original, porté par les compositions de ses membres. Il offre une musique vivante, riche et accessible, où se mêlent exigence musicale et spontanéité".

Samedi, David Crosby sous l'influence de Franck Tortiller et Patrice Héral Franck Tortiller et Misha Fitzgerald Michel ont pour ainsi dire pris ce titre au pied de la lettre. Les chansons qu’ils interprètent (Guinevere, Déjà vu, Carry me…) sont jouées aux côtés de compositions, originales celles-là, inspirées aux deux musiciens par l’univers musical du folksinger. Dès 16H30 au Prieuré avec l'opération Le Jazz a du goût, attention nombre de places très limitées.

Avant de céder les honneurs au très coutumier Patrice Héral et sa batterie, " un musicien dont on ne compte plus la présence sur la scène du festival, et son compagnonnage avec Franck Tortiller dans ses différentes formations. Aussi n’ignore-t-on pas son impressionnant travail de batteur, de percussionniste, de quincailler sonore, sans oublier ses mimiques et ses scats, jeux de tonalités où il invente des petites histoires."

Ne passez pas à côté de Youn Sun Nah à compter de 22 heures le samedi

"Une véritable OVNI", "la plus grande chanteuse de jazz au monde", les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier Youn Sun Nah, habituée au Chalonnais. Pour les adeptes de l'Espace des Arts, l'artiste Coréenne est sans doute la figure de proue de cette édition 2026 de Jazz à Couches. Ne passez pas à côté d'une telle programmation et d'un tel monument du Jazz, surtout au tarif proposé par Jazz à Couches, et dans cette jauge très intimiste, d'autant plus qu'à ses côtés, jouera un des grands pianistes de la scène européenne : Bojan Z.

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